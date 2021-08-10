10 Августа 2021
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сочи горы водопад заповедник (2008) | Фото: Накануне.RU

В горах Сочи пропал турист из Челябинска

В горах Сочи спасатели третьи сутки ищут туриста из Челябинска.

Он вышел на маршрут по Кавказскому биосферному заповеднику 2 августа и пропал. 30-летний молодой человек приобрел билеты на проход по Кавказскому заповеднику в период с 31 июля по 3 августа. 2 августа он отправился на маршрут, после чего перестал выходить на связь.

8 августа в ходе поисковых мероприятий была обнаружена палатка с вещами туриста, однако найти его не удалось. Поиски продолжаются, сообщает РИА "Новости".

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Теги: Сочи, турист, поиски



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