В горах Сочи пропал турист из Челябинска

В горах Сочи спасатели третьи сутки ищут туриста из Челябинска.

Он вышел на маршрут по Кавказскому биосферному заповеднику 2 августа и пропал. 30-летний молодой человек приобрел билеты на проход по Кавказскому заповеднику в период с 31 июля по 3 августа. 2 августа он отправился на маршрут, после чего перестал выходить на связь.

8 августа в ходе поисковых мероприятий была обнаружена палатка с вещами туриста, однако найти его не удалось. Поиски продолжаются, сообщает РИА "Новости".