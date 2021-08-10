СМИ: решение о запрете экспорта бензина на совещании у Новака не принято

Решение о запрете экспорта бензина из России, которое сейчас активно обсуждается в кабмине РФ, не было одобрено и принято на совещании нефтяников с вице-премьером Александром Новаком.

Также не было принято каких-либо решений по топливным соглашениям с нефтяниками о заморозке цен. Однако власти рекомендовали компаниям увеличить объем предложения на бирже, в том числе за счет резервов, а также обеспечить равномерные и регулярные поставки, сообщает ТАСС.

Ранее Минэнерго обратилось в правительство РФ с предложением в ускоренном порядке ввести запрет экспорта бензина.

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