10 Августа 2021
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Экономика В России
Картофель (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин поручил увеличить поставки сельхозпродукции из стран СНГ

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину РФ принять меры по увеличению поставок в страну сельхозпродукции из стран СНГ.

Это делается на фоне мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары. Доклад об этом должен быть подготовлен к 1 сентября 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары в торговых сетях. Доклад должен быть готов к 1 сентября, пишет "Коммерсант".

На прошлой неделе сообщалось о том, что в России снижается стоимость так называемого "борщевого набора". Наиболее заметное снижение цен наблюдается на фермерских рынках и ярмарках выходного дня.

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Теги: Путин, продукты, цены



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