Суд снял Шлосберга с выборов в Госдуму по московскому округу

Мосгорсуд отменил регистрацию депутата законодательного собрания Псковской области Льва Шлосберга от партии "Яблоко" как кандидата в депутаты Госдумы по Ховринскому одномандатному округу Москвы.

В своем Telegram-канале политик сообщил, что решение суда в силу еще не вступило. Иск подал соперник Шлосберга по округу, кандидат от партии "Зеленые", член общественной палаты Новосибирской области Андрей Пангаев.

Шлосберг отметил, что решение суда будет обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Ранее избирательная комиссия Псковской области сняла Шлосберга с выборов в областное собрание. Это произошло из-за их причастности к деятельности экстремистской организации.