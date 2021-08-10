10 Августа 2021
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здание Мосгорсуда (2018) | Фото: ТАСС

Суд снял Шлосберга с выборов в Госдуму по московскому округу

Мосгорсуд отменил регистрацию депутата законодательного собрания Псковской области Льва Шлосберга от партии "Яблоко" как кандидата в депутаты Госдумы по Ховринскому одномандатному округу Москвы.

В своем Telegram-канале политик сообщил, что решение суда в силу еще не вступило. Иск подал соперник Шлосберга по округу, кандидат от партии "Зеленые", член общественной палаты Новосибирской области Андрей Пангаев.

Шлосберг отметил, что решение суда будет обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Ранее избирательная комиссия Псковской области сняла Шлосберга с выборов в областное собрание. Это произошло из-за их причастности к деятельности экстремистской организации.

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Теги: выборы, губернаторы, Шлосберг



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Ранее 04.08.2021 01:23 Мск Избирком Пскова снял с выборов в заксобрание Льва Шлосберга


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