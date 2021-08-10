Вашингтон ввел санкции против российских организаций

Американские власти ввели санкции против трех российских компаний по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Как следует из сайта Федерального реестра, под ограничительные меры попали научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest. Санкционный документ будет официально опубликован 10 августа.

Санкции будут действовать два года, однако могут быть сокращены решением госсекретаря США. Также под ограничения попали компании из Ирака и Сирии.

Напомним, по этому закону в конце 3020 года санкции были наложены на "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.