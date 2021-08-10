10 Августа 2021
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Политика В России
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Вашингтон ввел санкции против российских организаций

Американские власти ввели санкции против трех российских компаний по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Как следует из сайта Федерального реестра, под ограничительные меры попали научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest. Санкционный документ будет официально опубликован 10 августа.

Санкции будут действовать два года, однако могут быть сокращены решением госсекретаря США. Также под ограничения попали компании из Ирака и Сирии.

Напомним, по этому закону в конце 3020 года санкции были наложены на "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group.

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Теги: санкции, США



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Ранее 25.11.2020 01:20 Мск США ввели санкции против российских компаний


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