10 Августа 2021
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ургэу, студенты, вуз, молодежь, образование (2021) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

В Минобрнауки выступили против принудительной вакцинации студентов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что выступает против принудительной вакцинации российских студентов от COVID-19.

По его словам, недопустимы ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, Минобрнауки России рекомендует вузам переводить на удаленку студентов, которые не привьются к 1 сентября. До этого ряд вузов заявлял, что допускать на занятия будут только вакцинированных студентов.

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Теги: Минобрнауки, студенты, вузы, коронавирус



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