10 Августа 2021
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Южная Корея, флаг (2017) | Фото:http://www.power-technology.com/

Глава Samsung будет досрочно освобожден в ближайшие дни

Вице-президент и фактический глава Samsung Electronics Ли Джэ Ён будет досрочно освобожден из тюрьмы 13 августа.

9 августа Министерство юстиции Южной Кореи включило его имя в список заключенных, которые будут освобождены досрочно.

Неизвестно, сможет ли глава компании сразу после освобождения вернуться к исполнению своих обязанностей в Samsung, так как по местным законам лицам, признанным виновными в экономических преступлениях, запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет, пишет The Wall Street Journal.

В январе 2021 года суд приговорил господина Ли к 2,5 годам лишения свободы, признав виновным во взяточничестве и растрате средств.

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Теги: Samsung, Корея, срок



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