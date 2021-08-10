Глава Samsung будет досрочно освобожден в ближайшие дни

Вице-президент и фактический глава Samsung Electronics Ли Джэ Ён будет досрочно освобожден из тюрьмы 13 августа.

9 августа Министерство юстиции Южной Кореи включило его имя в список заключенных, которые будут освобождены досрочно.

Неизвестно, сможет ли глава компании сразу после освобождения вернуться к исполнению своих обязанностей в Samsung, так как по местным законам лицам, признанным виновными в экономических преступлениях, запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет, пишет The Wall Street Journal.

В январе 2021 года суд приговорил господина Ли к 2,5 годам лишения свободы, признав виновным во взяточничестве и растрате средств.