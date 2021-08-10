10 Августа 2021
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Общество В России
Донорство крови (2021) | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Минздрав и ФМБА: дефицита донорской крови в России нет

Дефицита донорской крови в России нет.

Как сообщила главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова, все заявки регионов в этой части полностью удовлетворены. Она сослалась на данные ежедневного мониторинга министерства в учреждениях службы крови. Так, снижения числа донаций в июле—августе текущего года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года не отмечено.

По данным Федерального медико-биологического агентства России, сегодня запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по России в пять раз. При этом на карантинизации сроком четыре месяца находится объем плазмы, которого хватит для обеспечения годовой потребности, что превышает 400 тонн, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в Федеральном медико-биологическом агентстве беспокоятся о возможном дефиците крови. Сейчас его нет, но поток доноров во многих регионах значительно сократился, специальные "светофоры" состояния запасов крови "покраснели" по всей России.

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Теги: Минздрав, ФМБА, донарская кровь



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Ранее 09.08.2021 08:19 Мск В ФМБА видят угрозу дефицита донорской крови в России на фоне прививочной кампании


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