10 Августа 2021
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Экономика Краснодарский край
газопровод, газификация, кубань (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Завершение строительства нового газопровода на Кубани позволит газифицировать домовладения хутора Пролетарского

В рамках реализации программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса", в Мостовском районе региона завершили строительство нового газопровода, передает корреспондент Накануне.RU.

Введение к эксплуатацию этого объекта позволит провести газификацию 80% домовладений хутора Пролетарского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. Крайне важно, что жителям населенного пункта не придется оплачивать доведение газовой трубы до их домов.

"Газ до участков будут проводить без привлечения средств граждан. Источником финансирования станут, прежде всего, средства единого оператора газификации, а также средства инвестиционной надбавки газораспределительных организаций. На Кубани уже начался прием предварительных заявок на бесплатную догазификацию домовладений", – отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.

Кроме того, уже в 2021 году начались проектные работы на строительство подводящего газопровода от станицы Переправной к станице Бесленеевской. Протяженность объекта составит около 13 километров. Завершить строительства планируют в 2022 году.

газопровод, газификация, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Из краевого и местного бюджетов на эти цели предусмотрено выделить более 25 млн рублей.

В текущем году в рамках госпрограммы «Развитие ТЭК» субсидии на строительство объектов газификации получил 31 муниципалитет. В их числе Горячий Ключ, Геленджик, а также Успенский, Мостовский, Отрадненский, Крыловский районы. Уровень газификации в Краснодарском крае на сегодняшний день превышает среднероссийский показатель и составляет 84,5%. За последние пять лет в регионе газифицировали более 100 населенных пунктов.

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Теги: газификация, кубань, газопровод



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