Владислав Ховалыг принял решения, которые позволят жителям Тувы меньше платить за электроэнергию

Жители Тувы будут платить на 9% меньше по счетам за потребляемую электроэнергию, передает корреспондент Накануне.RU. Уже с 1 августа юридические и физические лица Тувы оплачивают электроэнергию по сниженным тарифам. Это стало возможным благодаря настойчивым лоббистским усилиям руководства республики и действиям федеральных властей. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 1384-р с 1 июля 2021 года в Туве снижен предельный уровень тарифов на услуги по передаче электрической энергии для юридических лиц. Соответственно, тариф за электрическую энергию для юридических лиц в регионе снизился на 28% или 2,3 рубля по отношению к планируемой цене.

А после выхода федеральных документов ВрИО главы Тувы Владислав Ховалыг принял решение об установлении с 1 июля 2021 года льготного тарифа на электроэнергию для населения. Экономию по расходам на электроэнергию бюджетных учреждений правительство Тувы решило направить на снижение платежей населения. Таким образом, с 1 августа жители республики начнут оплачивать электроснабжение меньше на 9%.

Такого снижения стоимости электроэнергии удалось добиться впервые за 30 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики Тыва.

Поясним. Федеральное правительство взяло на себя обязательства по субсидированию для ряда регионов России "транспортной" составляющей в тарифе на электроэнергию для юридических лиц. Как известно, тариф складывается из стоимости генерации (примерно равной в разных регионах) и расходов на "транспорт" (сетевое хозяйство). И как раз вторая "транспортная" составляющая зависит от многих обстоятельств, в том числе, и наличия в регионе крупных потребителей и очень разнится от региона к региону.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин пояснил Накануне.RU: "Тува покупает [энергию] на оптовом рынке и высоки тарифы на передачу для потребителей. Теперь принято решение о снижении тарифов для улучшения экономической ситуации. И вот, благодаря этому решению правительства и произошло это снижение. Понятно, что оно субсидируемое".

Напомним, ВрИО Главы Республики Тыва Владислав Ховалыг буквально с первых дней работы руководителем региона настойчиво добивался этого долгожданного для тувинцев решения. В частности, в апреле этого года Ховалыг писал на своей странице в соцсетях: " Ждем принятия решения федерального правительства о снижении тарифов на электроэнергию для потребителей Тувы, в ближайшее время выйдет". А в мае 2021 года Владислав Ховалыг встречался с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком. Именно на этой встрече была достигнута договоренность о снижении тарифов на электроэнергию для потребителей в Республике Тыва до 30%.

Снижение энерготарифов в Туве обсуждают с оптимизмом. Политолог Борис Мышлявцев рассказал Накануне.RU: "Я, как бывший антрополог, иногда провожу опросы среди простых совсем людей. И тему со снижением тарифов все заметили. Мне говорили люди, что хотят голосовать за Ховалыга. некоторые, конечно, говорят - он обычный чиновник, в мэрии работал и ничего хорошего не сделает. А другой : «Подожди, он уже сделал, на 9% снизил тарифы!». Это же касается кошелька каждого. Ховалыг понимает ситуацию изнутри, потому что он в энергетике работал, поэтому его первые шаги связаны с его компетенциями, с тем, что он в этой теме разбирается".

Борис Мышлявцев добавляет, что в состоявшемся решении, конечно, есть заслуга главы республики Тыва Владислава Ховалыга: "Его заслуга есть. И, думаю, что столица активизировала эти процессы для того, чтобы выборы в регионе прошли беспроблемно. Абсолютно разумный ход. И выборы в Туве действительно пройдут беспроблемно, как я полагаю."

Таким образом, с 1 июля 2021 года тариф на оплату электроэнергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей составит 3,65 руб./кВт*ч. (снижение на 36 копеек). Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами, а также для сельского населения составит 2,55 руб./кВт*ч. (снижение на 25 копеек). По данным службы по тарифам Республики Тыва, в структуре потребления электроэнергии 41% от общего объема потребляемой электроэнергии приходится на предприятия реального сектора экономики, а остальные 59% - на население и бюджетные учреждения.





Также важно отметить ,что снижение тарифа на электроэнергию для юридических лиц и ИП приведет к сокращению расходов для предприятий и предпринимателей во всех сферах экономики региона и является значительной поддержкой для их развития. Высвобожденные финансовые средства предприниматели могут перераспределить на другие статьи расходов, вследствие чего не должны повышаться цены, например, на продукты питания, что, в свою очередь, положительно отразится на благосостоянии населения.

По информации Службы по тарифам Республики Тыва, в целом по республике во 2-м полугодии 2021 года прогнозируется снижение расходов потребителей на оплату электрической энергии в объеме 297 млн рублей включая НДС, в том числе 46 млн рублей по республиканским и муниципальным бюджетным учреждениям.

Отдельно стоит отметить, что снижение энерготарифов в Туве может позитивно повлиять на рост промышленного производства.