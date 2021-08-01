01 Августа 2021
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Общество В России
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Клинические испытания еще одной российской вакцины от COVID-19 могут начаться в сентябре

В России готовится к клиническим испытаниям еще одна вакцина от коронавируса – "Бетувакс-Ков-2" от Института стволовых клеток человека (ИСКЧ). Экспериментальное введение добровольцам препарата может начаться в сентябре – после выдачи разрешения Минздрава России. Разработчики уже подали заявку в министерство, передает "Москва 24".

"Бетувакс-Ков-2" – это субъединичная рекомбинантная вакцина, в основе которой лежат сферические частицы с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. По мнению разработчиков, препарат подойдет для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.

При испытаниях на животных разработчики выявили безопасность и высокую эффективность с формированием нейтрализующих антител.

В первой и второй фазах исследования планируется испытать вакцину на 116 добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.

Пока единственной в мире рекомбинантной вакциной от коронавируса является "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор". В последнее время появился ряд публикаций, ставящих под сомнение эффективность этой вакцины.

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Теги: клинические испытания, вакцина от коронавируса, рекомбинантная вакцина



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