Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за поджоги лесов в Турции

Ответственность за поджоги лесов в Турции взяла на себя организация "Дети огня", признанная в этой стране террористической (и запрещенной).

По данным местного издания Yeni Şafak, организация связана с Рабочей партией Курдистана, которая также признана официальной Анкарой террористической.

В заявлении организации говорится, что члены "Детей огня" пошли на поджоги лесов, потому что "турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем", передает "Московский комсомолец".

Напомним, уже несколько дней сильные лесные пожары окружают курортные провинции Турции. Погибли по меньшей мере восемь человек, число пострадавших приближается к тысяче.