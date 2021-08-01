01 Августа 2021
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Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Перенесший коронавирус человек может сразу после выздоровления заразиться другим штаммом

Врачи полагают, что пациент, перенесший коронавирус, может сразу после выздоровления заразиться другим штаммом и заболеть снова, поскольку его иммунная система может не распознать новую мутацию. "Пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, может заразиться новым штаммом COVID-19 сразу после выздоровления", - цитирует РИА Новости врача-инфекциониста Видновской РКБ Светлану Малиеовскую.

"Проведенных исследований недостаточно, чтобы понять, почему симптомы коронавируса иногда возвращаются. Точно не известно, связано ли это именно с повторным заражением или же вирус остается в организме несколько недель и "реактивируется", — заявила инфекционист.

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Теги: коронавирус, повторное заражение, мутация



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