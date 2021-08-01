МОК начал разбирательство в инциденте с белорусской легкоатлеткой Тимановской

01 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом
Легкоатлетка Кристина Тимановская (2021) | Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya

МОК начал разбирательство в инциденте с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Международный олимпийский комитет начал разбирательство в связи с заявлениями белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Она сообщила в соцсетях, что ее пытаются силой увезти из Токио в Минск и даже купили ей билеты на самолет.

В какой-то момент девушка оказалась в аэропорту, туда же была вызвана полиция. Тимановская заявила о давлении со стороны Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Ряд СМИ сообщил, что Тимановская готова попросить убежища в австрийском посольстве в Токио, другие писали, что девушка пытается связаться с представителями белорусской диаспоры в Японии. По некоторым данным, сейчас легкоатлетку перевезли в "безопасное место" на время проверки.

Также поступали противоречивые сведения о событиях, предшествовавших сегодняшнему дню. Тимановская, якобы, была недовольна, что ее поставили в эстафету 4х400, к которой она не готовилась и никогда не бегала на такую дистанцию. Она должна была участвовать в квалификации на 200 метров завтра, но тренер сообщил, что девушке нужно вернуться в Белоруссию.

В Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили, что Тимановская снимается с соревнований "по психологическим причинам", но девушка в соцсетях опровергала это, заявляя, что врач ее не осматривал.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: кристина тимановская, олимпиада в токио, белоруссия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.08.2021 14:59 Мск Белорусская спортсменка Тимановская заявила, что ее пытаются насильно вывезти из Токио в Минск


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети