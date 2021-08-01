МОК начал разбирательство в инциденте с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Международный олимпийский комитет начал разбирательство в связи с заявлениями белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Она сообщила в соцсетях, что ее пытаются силой увезти из Токио в Минск и даже купили ей билеты на самолет.

В какой-то момент девушка оказалась в аэропорту, туда же была вызвана полиция. Тимановская заявила о давлении со стороны Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Ряд СМИ сообщил, что Тимановская готова попросить убежища в австрийском посольстве в Токио, другие писали, что девушка пытается связаться с представителями белорусской диаспоры в Японии. По некоторым данным, сейчас легкоатлетку перевезли в "безопасное место" на время проверки.

Также поступали противоречивые сведения о событиях, предшествовавших сегодняшнему дню. Тимановская, якобы, была недовольна, что ее поставили в эстафету 4х400, к которой она не готовилась и никогда не бегала на такую дистанцию. Она должна была участвовать в квалификации на 200 метров завтра, но тренер сообщил, что девушке нужно вернуться в Белоруссию.

В Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили, что Тимановская снимается с соревнований "по психологическим причинам", но девушка в соцсетях опровергала это, заявляя, что врач ее не осматривал.