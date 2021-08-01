В Петербурге так и не появился новый Апраксин Двор

Стопроцентное сохранение внешнего облика Апраксина Двора, предусматривающее новое строительство исключительно под землей, реставрацию фасадов, очистку от незаконных пристроек и восстановление разрушенных элементов, - все это предлагала городу концепция развития исторического комплекса, разработанная петербургским бюро «Студия 44». Она была утверждена еще в 2017 году Советом по культурному наследию, но не смогла преодолеть бюрократических препон.

Апраксин Двор является охраняемым объектом культурного наследия регионального значения. Его строительство началось еще в 1740 году. Сейчас это исторический рынок, состоящий из 55 зданий. О восстановлении Апраксина Двора ведутся разговоры уже почти 30 лет, и проект бюро «Студия 44» Никиты Явейна — один из последних разработанных проектов реновации.

Концепция предполагает восстановление и развитие планировочной и пространственной структуры комплекса. По задумке авторов, Апраксин Двор должен был стать современным пешеходным городским кварталом с развитой инфраструктурой, разбитым на ряд зон. Проектировщики решили сохранить все существующие корпуса. Предлагая дальнейшее использование зданий, они руководствовались степенью их сохранности и режимами реставрации.

«Концепция призвана доказать, что вдохнуть новую жизнь в Апраксин Двор нужно и можно не исказив планировочную структуру памятника градостроительного искусства, не пожертвовав ни одним ценным историческим зданием и не нарушив соразмерный человеку масштаб застройки», - так описывают концепцию ее авторы.

Подземный паркинг на 757 машиномест помог бы сделать «Апрашку» переходной территорией. Проектировщики предусмотрели улицы с минимальной общественной функцией, так называемые «тихие», и улицы для ночной жизни. Отдельно стоящие гостиничные комплексы, а также гостиничные номера на верхних этажах Апраксина Двора могли бы с легкостью разместить посещающих Апраксин Двор туристов.

В одной из зон планировалось создать Галерею искусств и ремесел, разместить художественные мастерские, а также сувенирные магазины.

Театральная площадь должна была стать центром Театрального квартала. Там хотели установить экспериментальную сцену Театра под руководством Андрея Могучего, разместить зрительный зал на 450 мест и видовой ресторан. В креативном квартале проектировщики отвели место для тематических коворкингов и офисов, а также культурно-развлекательных объектов. Вдоль линии Щукина планировали разместить торговые галереи и большой продуктовый рынок.

Несмотря на рекомендации Совета по культурному наследию, проект бюро «Студия 44» так и не был реализован за прошедшие 4 года. Сначала этому помешало отсутствие правового механизма передачи зданий целевым способом. Затем такой закон был разработан и даже прошел два чтения, но так и не был направлен на третье. Почти 30 лет в Петербурге ведутся разговоры о реконструкции Апраксина Двора, но на словах отреставрировать его оказалось куда проще, чем на деле. На прошлой неделе предприниматели и арендаторы попытались вывести Смольный на открытый разговор, посвященный будущему и настоящему исторического комплекса, но у них ничего не получилось.