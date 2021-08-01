МОК разыскивает участников алкогольной вечеринки, устроенной спортсменами в парке Олимпийской деревни

Международный олимпийский комитет расследует инцидент, произошедший поздно вечером в пятницу в парке Олимпийской деревни в Токио.

Вопреки строгим правилам, группа спортсменов и спортивных чиновников устроила вечеринку с распитием алкогольных напитков.

Пока не сообщается, из каких стран (или какой страны) были любители веселья.

Строгие антиковидные правила введены в Токио и других местах проведения соревнований из-за роста заболеваемости коронавирусом перед самым началом Олимпиады (сейчас он продолжается).