"МКС совершила полтора кувырка": в NASA сообщили подробности инцидента с модулем "Наука"

В NASA пояснили, какой маневр совершила Международная космическая станция в результате нештатного срабатывания двигателей на прибывшем на днях российском модуле "Наука".

Напомним, ранее в Роскосмосе сообщили, что станция развернулась на 45 градусов.

Теперь же своей версией поделился руководитель полетов американского космического агентства Зебулон Сковилл. "МКС совершила полтора кувырка в одну сторону, а затем пол-оборота в другую. Почти все вращение происходило по тангажу. Выполнено 1,5 оборота в одну сторону, затем 0,5 оборота для возврата", - написал он в Twitter.

Напомним, из-за инцидента с "Наукой" NASA пришлось отложить старт корабля Starliner.