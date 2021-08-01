01 Августа 2021
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Политика В России
Сергей Нарышкин (2015) | Фото:

"Оппоненты" готовят провокации на парламентских выборах – глава СВР

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что "оппоненты" нашей страны готовятся к провокациям на парламентских выборах, а затем – на президентских. Он не уточнил, кто именно готовит провокаторов.

"Москве известно, по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить", -  сказал директор СВР в эфире программы "Соловьёв Live".

О готовящихся провокациях на предстоящих сентябрьских выборах не устает говорить и председатель ЦИК Элла Памфилова.

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Теги: сергей нарышкин, спецслужбы, провокации, выборы в госдуму



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