"Оппоненты" готовят провокации на парламентских выборах – глава СВР

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что "оппоненты" нашей страны готовятся к провокациям на парламентских выборах, а затем – на президентских. Он не уточнил, кто именно готовит провокаторов.

"Москве известно, по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить", - сказал директор СВР в эфире программы "Соловьёв Live".

О готовящихся провокациях на предстоящих сентябрьских выборах не устает говорить и председатель ЦИК Элла Памфилова.