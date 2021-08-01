Жириновский прокомментировал дипломатический скандал с Азербайджаном, который сам же и разжег

Глава ЛДПР Владимир Жириновский оказался в центре дипломатического скандала. На его высказывания в одном из подкастов обратили внимание в МИДе Азебрайджана. Да так, что вызвали российского временного поверенного в делах в Баку и вручили ему ноту протеста.

В эфире программы "Итоги с Жириновским" политик назвал Южный Кавказ зоной влияния России и заявил о необходимости "вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза".

В азербайджанском МИДе заявили, что Жириновский резко и фамильярно высказался об Ильхаме Алиеве. Алиев, по словам лидера ЛДПР, понимает, что "он потеряет свой пост, что у него там диктатура, там полно оппозиционных сил".

Стоит отметить, что Жириновский не раз уже высказывался в подобном духе по поводу Южного Кавказа, причем не в СМИ, а с трибуны Государственной думы.

Теперь политик жалуется на цензуру, но при этом заявляет, что азербайджанского президента высоко ценит. Жириновский говорит, что неоднократно называл Ильхама Алиева "мудрым правителем". "Еще лучше был его отец Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева, и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?", - цитирует политика ТАСС.