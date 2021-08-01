01 Августа 2021
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Происшествия Южный ФО
(2005) | Фото: pics.cry.ru

Скончался четвертый из семи пострадавших при аварии на химкомбинате в Ростовской области

Числов жертв на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области, где 29 июля возник пожар, выросло до четырех человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По до сих пор официально не подтвержденным данным, на предприятии, где производятся в том числе боеприпасы, произошел пожар. В результате пострадали семеро рабочих, у них был диагностирован химический ожог 100% тела. Скончались четверо из пострадавших.

О причинах аварии и ее сути не сообщается. По данным источника "Интерфакса", возможно, речь идет о несоблюдении технологических требований и требований безопасности.

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Теги: авария, пожар, химический ожог, химкомбинат, жертвы, погибшие



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