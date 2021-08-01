Скончался четвертый из семи пострадавших при аварии на химкомбинате в Ростовской области

Числов жертв на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области, где 29 июля возник пожар, выросло до четырех человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По до сих пор официально не подтвержденным данным, на предприятии, где производятся в том числе боеприпасы, произошел пожар. В результате пострадали семеро рабочих, у них был диагностирован химический ожог 100% тела. Скончались четверо из пострадавших.

О причинах аварии и ее сути не сообщается. По данным источника "Интерфакса", возможно, речь идет о несоблюдении технологических требований и требований безопасности.