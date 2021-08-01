01 Августа 2021
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Общество Курганская область
Александр Ильтяков (2018) | Фото:Накануне.RU

Православные написали заявление в полицию на депутата Госдумы, сравнившего храм с сараем

Более десятка православных верующих подали заявление в МВД на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, который ранее сравнил православный храм с сараем.

"Решили подать заявление не сразу. Сначала проверили, есть ли какое-то извинение, раскаяние в словах, сказанных в отношении храма. Посмотрели, что не только нет раскаяния, но и не собирается извиняться, и тогда уже поняли, что не можем оставлять в общественном пространстве такие слова про храм божий, тем более народного избранника. Подготовили, подали заявление в МВД. Статус его значится как "принятый". Должно быть перенаправлено в управление внутренних дел Курганской области. Там уже будет исполнитель, у него будет десять дней, чтобы решение принять", - сообщил в эфире радио "Говорит Москва" координатор православного движения "Сорок сороков" Георгий Солдатов.

По его словам, активисты хотят привлечь депутата по статье УК 148 – оскорбление чувств верующих.

"Будем рады, если будут извинения, но статья относиться к преступлениям публичного характера, забрать заявление по этой статье нельзя. Даже если будут извинения, проверка органов будет вестись", - добавил Солдатов.

Напомним, на встрече с жителями одного из районов Курганской области, в ответ на просьбу батюшки построить храм вместо подписания некого документа о ведении праведного образа жизни, Ильтяков назвал храм "сараем".

"А для кого мне строить ваш сарай, скажите, пожалуйста?" - заявил "единоросс".

После этого половина участников встречи ушла.

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Теги: александр ильтяков, сорок сороков, оскорбление чувств верующих



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