Андрей Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины по футболу

Андрей Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкома УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", - написал Шевченко.

Под руководством Шевченко украинская сборная в этом году на чемпионате Европы вышла из группы и дошла до четверть финала, победив в 1/8 финала шведов.