Белорусская спортсменка Тимановская заявила, что ее пытаются насильно вывезти из Токио в Минск

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются силой вывезти из Токио в Минск. Девушка должна была завтра бежать дистанцию 200 метров, но сегодня тренер заявил ей, что она не будет участвовать в соревнованиях, что ей нужно срочно ехать в аэропорт, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на саму Тимановскую.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии при этом заявляет, что Тимановская прекращает свое участие в Олимпийских играх "в связи с эмоционально-психологическим состоянием".

"Никаких претензий [озвучено не было]. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой", - рассказывает Тимановская в соцсетях. Сейчас она находится в токийском аэропорту, куда вызвана полиция.

Ранее Кристина выступила с публичной критикой действий белорусских спортивных функционеров, которые, по мнению девушки, не могут нормально организовать работу сборной.