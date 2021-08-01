01 Августа 2021
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Спорт В бывшем СССР За рубежом
(2004) |

Белорусская спортсменка Тимановская заявила, что ее пытаются насильно вывезти из Токио в Минск

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются силой вывезти из Токио в Минск. Девушка должна была завтра бежать дистанцию 200 метров, но сегодня тренер заявил ей, что она не будет участвовать в соревнованиях, что ей нужно срочно ехать в аэропорт, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на саму Тимановскую.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии при этом заявляет, что Тимановская прекращает свое участие в Олимпийских играх "в связи с эмоционально-психологическим состоянием".

"Никаких претензий [озвучено не было]. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой", - рассказывает Тимановская в соцсетях. Сейчас она находится в токийском аэропорту, куда вызвана полиция.

Ранее Кристина выступила с публичной критикой действий белорусских спортивных функционеров, которые, по мнению девушки, не могут нормально организовать работу сборной.

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Теги: кристина тимановская, олимпиада в токио, белоруссия



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