Напряженная ситуация с COVID-19 в России может сохраняться до трех лет - Роспотребнадзор

Напряженная ситуация с коронавирусом в России может сохраняться до трех лет, в том числе потому, что в стране до сих пор не достигнут коллективный иммунитет, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. В эфире телеканала "Россия 1" он заметил, что сейчас в стране преобладает дельта-штамм коронавируса.

Напомним, ранее российские власти признали провалившимся план вакцинировать до осени 60% взрослого населения страны – именно при таком уровне иммунизации формируется коллективный иммунитет.

Между тем, недавно власти Евросоюза заявили, что хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже 70% взрослого населения союза, к осени все они будут полностью вакцинированы.