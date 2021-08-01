01 Августа 2021
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Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Напряженная ситуация с COVID-19 в России может сохраняться до трех лет - Роспотребнадзор

Напряженная ситуация с коронавирусом в России может сохраняться до трех лет, в том числе потому, что в стране до сих пор не достигнут коллективный иммунитет, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. В эфире телеканала "Россия 1" он заметил, что сейчас в стране преобладает дельта-штамм коронавируса.
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Напомним, ранее российские власти признали провалившимся план вакцинировать до осени 60% взрослого населения страны – именно при таком уровне иммунизации формируется коллективный иммунитет.

Между тем, недавно власти Евросоюза заявили, что хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже 70% взрослого населения союза, к осени все они будут полностью вакцинированы.

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Теги: коронавирус, роспотребнадзор, коллективный иммунитет



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