01 Августа 2021
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Общество Москва
Ясен Николаевич Засурский - декан журфака МГУ им.Ломоносова (2007) | Фото: ng.ru

Журфаку МГУ предложили присвоить имя Ясена Засурского

Владимир Путин выразил соболезнования семье Ясена Засурского, президента журфака МГУ, который скончался сегодня на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Кремля.

Между тем, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев предложил присвоить факультету журналистики Московского госуниверситета имя его знаменитого декана.

"Полностью поддерживаю предложение Павла Гусева - присвоить имя Я.Н.Засурского журфаку МГУ. Без Ясена Николаевича - представить нашу альма-матер просто невозможно. Они, как партия и Ленин: говоришь "журфак, подразумеваешь Ясена", - написал в своем Telegram-канале выпускник факультета, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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Теги: ясен засурский, журфак, соболезнования



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