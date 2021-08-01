Журфаку МГУ предложили присвоить имя Ясена Засурского

Владимир Путин выразил соболезнования семье Ясена Засурского, президента журфака МГУ, который скончался сегодня на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Кремля.

Между тем, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев предложил присвоить факультету журналистики Московского госуниверситета имя его знаменитого декана.

"Полностью поддерживаю предложение Павла Гусева - присвоить имя Я.Н.Засурского журфаку МГУ. Без Ясена Николаевича - представить нашу альма-матер просто невозможно. Они, как партия и Ленин: говоришь "журфак, подразумеваешь Ясена", - написал в своем Telegram-канале выпускник факультета, депутат Госдумы Александр Хинштейн.