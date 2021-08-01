01 Августа 2021
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Владимир Путин во время посещения храма. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / kremlin.ru

"Фантастика": Путин и Сечин вернулись в восстановленный монастырь на Ладожском озере

Владимир Путин сегодня в компании главы "Роснефти" Игоря Сечина посетил мужской монастырь на острове Коневец в Ладожском озере. Глава государства осмотрел церкви и часовни обители, поставил свечку, прогулялся по территории и, судя по всему, остался доволен увиденным. "Фантастика", - так оценил Путин восстановленные постройки монастыря.

Монастырь был построен 200 лет назад, затем был почти разрушен. Пять лет назад президент дал поручение восстановить комплекс, реставрацией занялась "Роснефть". Позже Путин не раз посещал эти места, в том числе в компании Александра Лукашенко после поездки на Валаам.

Владимир Путин во время посещения храма.(2021)|Фото: пресс-служба Кремля / kremlin.ru

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Теги: владимир путин, игорь сечин, монастырь, церковь



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