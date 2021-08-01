01 Августа 2021
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Спорт За рубежом
Мурад Алиев (2021) | Фото: Первый канал

Французский боксер просидел час на ринге в знак протеста против дисквалификации

Скандалом на Олимпиаде в Токио завершился боксерский поединок с участием французского спортсмена российского происхождения Мурада Алиева.

Алиев не согласился с решением судьи о дисквалификации и в знак протеста час просидел на ринге.

Соперником Алиева в этом поединке выступил боксер из Великобритании Фрейзер Кларк. В какой-то момент на лице у британца появились ссадины, рефери посчитал, что это последствия удара головой со стороны француза. Сначала Алиева предупредили, а затем дисквалифицировали.

Он начал кричать, выругался на судей, чуть не дошло до уже внеспортивной драки с конкурентом.

Мурад Алиев(2021)|Фото: Первый канал

В итоге Алиев сел на ринг и оставался там около часа.

Алиев родился в Москве в 1995 году, его родители – выходцы из Азербайджана. В возрасте 6 лет будущий спортсмен переехал во Францию, где его родители попросили политического убежища.

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Теги: мурад алиев, бокс, олимпиада в токио, дисквалификация



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