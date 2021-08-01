В Екатеринбурге скончался гендиректор КРК "Уралец Андрей Синецкий

В Екатеринбурге скончался гендиректор КРК "Уралец" и ледовой арены им. Александра Козицына Андрей Синецкий, об этом сообщается на сайте хоккейного клуба автомобилист.

Синецкому был 41 год. О причине смерти не сообщается.

"Андрей Владимирович был истинным энтузиастом хоккея, на протяжении многих лет успешно руководил ледовыми аренами Екатеринбурга и Верхней Пышмы, занимался их модернизацией и развитием. Он был настоящим другом для каждого из нас, надежной опорой для всех трех команд, входящих в нашу систему. Хоккейный клуб "Автомобилист" скорбит об этой невосполнимой утрате. Выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Андрея Синецкого!" – говорится в сообщении.