01 Августа 2021
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Общество Свердловская область В России
Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале снова антирекорд: заболели коронавирусом за сутки 520 человек, умерли – 23

Свердловская область уже который раз за неделю обновляет антирекорд по суточному количеству заболевших коронавирусом – 520 (вчера было 512). Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрирован 107 941 случай COVID-19.

Еще один печальный рекорд – число смертей за сутки впервые составило 23.

Свердловская область продолжает находиться на пятом месте в России по суточному приросту заболевших (после Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Нижегородской области).

За последние сутки в России выявлено 22 804 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 789 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 17 271 человек.

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Теги: антирекорд, заболевшие, умершие, статистика, свердловская область



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