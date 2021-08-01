01 Августа 2021
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Дарья Клишина (2017) | Фото: rusathletics.com

У прыгуньи в длину Дарьи Клишиной подозревают надрыв задней поверхности бедра

Российская прыгунья в длину, член сборной страны на Олимпиаде в Токио Дарья Клишина получила травму, которая может оказаться серьезнее, чем казалось.

Врачи, осмотревшие прыгунью, подозревают у нее надрыв задней поверхности бедра, передает ТАСС со ссылкой на представителя Всероссийской федерации легкой атлетики.

В воскресенье Клишина участвовала в квалификационном раунде. На первых двух попытках она допустила заступ, а на третьей получила травму правого бедра во время разбега.

"Дашу осмотрели наши врачи, - сказала представитель федерации. - Подозрение на надрыв задней поверхности бедра, дальше будут делать МРТ в клинике Олимпийской деревни. Пока по-прежнему на костылях".

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Теги: дарья клишина, прыжки в длину, травма, олимпиада в токио



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