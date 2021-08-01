Подробности смерти семьи диабетиков на Кубани – им могли не дать медотвод от вакцинации

В Краснодарском крае Росздравнадзор проводит проверку после гибели трех членов семьи из хутора Ленина. Еще двое человек из этой семьи находятся в реанимации.

Скончались глава семьи (37 лет), его 36-летняя супруга, ее мать (58 лет), в реанимации находятся родители мужчины. Сиротой осталась 13-летняя дочь супругов, сейчас над ней оформила опеку тетя.

Что именно стало причиной смерти родственников – неизвестно. Тетя девочки рассказала в интервью "Московскому комсомольцу", что у всех умерших был сахарный диабет (она не уточнила, являются ли ее родители диабетиками). Двое из семьи находились на диализе, маме девочки планировали провести плановую операцию, связанную с почками.

"Но в диализном центре ей вроде как сказали, что без прививки делать ничего не станут. И раз уж так сложилось, они все вместе заодно решили уколоться", - рассказывает женщина.

Кто осматривал диабетиков перед прививкой, почему им не дали медотвод и где они делали прививку – неизвестно. Родственница ничего о трагедии не знает: "Прививались они все вместе не в Краснодаре и не у нас, в каком-то другом месте, так как у нас на хуторе вакцины не было вообще". В СМИ ранее появлялись сведения, что семью могли привить "ЭпиВакКороной".

При этом женщина рассказывает, что симптомы коронавируса у семьи появились спустя примерно неделю после вакцинации. Сначала с 48% поражения легких в больницу забрали маму девочки и бабушку, там они скончались. Потом в больницу попал глава семьи с 50% поражением легких.

Сейчас на имя генпрокурора России направлен депутатский запрос, надзорный орган просят разобраться в ситуации.