01 Августа 2021
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Общество Крым
В Первоуральске прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров (2010) | Фото: Накануне.RU

В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность – запрещено посещение лесов

Республиканское управление МЧС в Крыму выступило с экстренным предупреждением: в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В службе напомнили, что с 30 апреля действует противопожарный режим, который запрещает посещение лесов гражданами и въезд в лесной массив на машинах.

Также запрещено разведение костров и сжигание мусора на территориях частных домов, садовых товариществ.

Спасатели напомнили, что штраф за нарушение запрета составляет от 2 до 400 тыс. руб., а если при возникновении пожара по причине неосторожного обращения с огнем нанесен вред здоровью человека (либо привело к его гибели) или уничтожены (повреждены) лесные насаждения санкциями статей (219 и 261, 262 УК РФ) предусмотрена серьезная ответственность, в том числе уголовная.

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Теги: пожарная опасность, экстренное предупреждение, крым



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