01 Августа 2021
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Общество Москва
Ясен Николаевич Засурский - декан журфака МГУ им.Ломоносова (2007) | Фото: ng.ru

Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский

Не стало президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, ему был 91 год.

"Ясен Николаевич Засурский был, конечно, не просто деканом журфака МГУ. Он и был журфаком МГУ. И чем-то еще, и еще чем-то. Про такого и можно сказать уверенно: великий. Не поспоришь, да и спорить никто не будет. И так больно, потому что ощущение огромной личной потери. Как будто кусок тебя отрезали. Твоей юности, да и жизни. Все теперь будет тем более не так", - написал в Facebook специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.

Засурский занимал пост декана журфака МГУ 42 года. В 2007 году он ушел с поста декана по собственному желанию и стал президентом факультета (ранее такой должности не существовало). Деканом же стала профессор Елена Вартанова. Несмотря на преклонный возраст, Засурский продолжал читать лекции по целому ряду курсов, в том числе по мировой журналистике.

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Теги: ясен засурский, биография, журфак



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