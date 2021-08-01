Невыездными из страны из-за долгов числятся более 7 миллионов россиян

Сегодня выехать за границу из-за долгов не могут 7,2 млн россиян. У таких граждан есть просроченная задолженность более 90 дней на сумму более 30 тыс. руб., это данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

В 2020 году судебные приставы взыскали с таких должников 47,7 млрд руб., было вынесено более 9 млн постановлений о временном ограничении выезда гражданина из страны. Общая сумма долгов невыездных россиян превысила 1,7 трлн руб., передает РИА Новости.

Между тем, в МВД сейчас готовят законопроект, который разрешит изымать у злостных должников загранпаспорт. Если законопроект будет принят, у невыездных граждан будут забирать заграничный паспорт дознаватели службы принудительного исполнения, а получить его назад можно будет в миграционной службе – органе, который и выдает документы.

Какой бы орган не сделал человека невыездным – суд, надзорное ведомство и т.п., - он будет обязан в течение дня проинформировать такого гражданина: это модно будет сделать или лично под подпись, или по электронной почте.