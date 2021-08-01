Россия опустилась на пятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

Российские показатели в общекомандном зачете на Олимпиаде в Токио пока хуже, чем прогнозировалось. На экваторе соревнований (неделя прошла, неделя впереди) команда ОКР опустилась на пятое место, пропустив вперед китайцев, американцев, японцев и теперь еще и австралийцев. У последних 13 золотых медалей в активе, у россиян – только 11.

Впрочем, если считать по "американской методике" – в США считают лидерство не по золотым медалям, а по их общему количеству – то у России позиция лучше – третье место, после США и КНР.