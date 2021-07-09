10 Июля 2021
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Политика В России За рубежом
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: Мария Захарова

Байден и Путин во время телефонного разговора обсудили киберпреступность

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин сегодня провели телефонные переговоры. По данным ТАСС, беседа длилась около часа.

Стороны "высоко оценили совместную работу своих команд после американо-российского саммита, которая привела к единодушному [принятию в СБ ООН резолюции] по продлению трансграничной гуманитарной помощи в Сирии", - говорится в сообщении.

Была затронута тема кибератак. Президент США призвал РФ принять меры в отношении киберпреступников. Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.

Кроме того, стороны коснулись ситуации в Сирии "с акцентом на гуманитарные аспекты". Также Путин выразил искренние соболезнования в связи с обрушением жилого дома в штате Флорида, повлекшего многочисленные жертвы.

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Теги: Путин, Байден, кибератаки, киберпреступность, саммит, телефонный звонок



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