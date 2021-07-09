"Сбербанк" отправил отдыхать в Крым сотрудниц, которых захватили в заложницы

"Сбербанк" решил поощрить двух сотрудниц тюменского отделения Наталью Белоногову и Ксению Чернецеву, которые провели два часа в заложницах у "подрывника", требовавшего 15 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Сбербанка", руководство поощрило их денежными премиями и путевками в крымский санаторий "Мария".

Напомним, 7 июля, в 9.20 в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт в Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы деньги. Он потребовал у служащих банка 15 млн руб. По предварительным данным УМВД, в отделении банка в этот момент находились двое сотрудников.

Место происшествия было оцеплено, людей из рядом расположенных зданий эвакуировали. При передаче денег налетчика задержали. Обошлось без выстрелов. Никто не пострадал. По предварительным данным, подозреваемый состоит на учете в психдиспансере. Опасных предметов в его сумке не было.

Суд отправил подозреваемого под стражу на два месяца.

Об отваге тюменских сотрудниц банка ранее высказался также губернатор Александр Моор.