В Екатеринбурги жители ЖК "Суходольский квартал" устроили бунт из-за перекопанной дороги

В Екатеринбурге жильцы ЖК "Суходольский квартал" второй день подряд вышли на митинг с перекрытием улицы Суходольской.

Как сообщил Накануне.RU очевидец события, причиной народного бунта стало то, что людей лишили единственного подъезда к домам, поставив забор и перекопав дорогу. Свободным остался единственный выезд, состоящий из бетонных плит, по которым не смогут проехать ни легковушки, ни автомобили экстренных служб.

В результате в ситуацию был вынужден вмешаться представитель прокуратуры Свердловской области. Он выехал на место и провел переговоры с жильцами и застройщиками из компании "Брусника". Также на место выезжали сотрудники ГИБДД.

Жильцы выдвигают несколько версий произошедшего. По одной из них, в ответе за это нелегальные парковщики, захватившие территорию и у соседних домов. По другим данным, тут будет идти стройка торгового центра, а раскопки связаны с прокладкой инженерных сетей.

Новая встреча застройщиков с жильцами состоится в понедельник. Тогда же будет поднят вопрос о законности строительства. По предварительной информации, работы на участке временно прекращены.