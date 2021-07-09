09 Июля 2021
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ЖК Меридиан, Суходольский квартал, Суходольская, улица, дорога, раскопки, строительство (2021) | Фото: instagram.com/michurinsky_ekb

В Екатеринбурги жители ЖК "Суходольский квартал" устроили бунт из-за перекопанной дороги

В Екатеринбурге жильцы ЖК "Суходольский квартал" второй день подряд вышли на митинг с перекрытием улицы Суходольской.

Как сообщил Накануне.RU очевидец события, причиной народного бунта стало то, что людей лишили единственного подъезда к домам, поставив забор и перекопав дорогу. Свободным остался единственный выезд, состоящий из бетонных плит, по которым не смогут проехать ни легковушки, ни автомобили экстренных служб.

В результате в ситуацию был вынужден вмешаться представитель прокуратуры Свердловской области. Он выехал на место и провел переговоры с жильцами и застройщиками из компании "Брусника". Также на место выезжали сотрудники ГИБДД.

ЖК Меридиан, Суходольский квартал, Суходольская, улица, дорога, раскопки, строительство(2021)|Фото: instagram.com/michurinsky_ekb

Жильцы выдвигают несколько версий произошедшего. По одной из них, в ответе за это нелегальные парковщики, захватившие территорию и у соседних домов. По другим данным, тут будет идти стройка торгового центра, а раскопки связаны с прокладкой инженерных сетей.

Новая встреча застройщиков с жильцами состоится в понедельник. Тогда же будет поднят вопрос о законности строительства. По предварительной информации, работы на участке временно прекращены.

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Теги: ЖК Меридиан, Суходольский квартал, Суходольская, улица, дорога, раскопки, строительство



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