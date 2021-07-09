09 Июля 2021
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лесной пожар в Карталинском районе (2021) | Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области лесной пожар перекинулся на второй поселок

В Челябинской области огонь от лесного пожара перекинулся на второй поселок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства в населенном пункте Запасное Карталинского района горят два жилых и два дачных дома. Огонь тушат 80 человек, 24 единицы техники и два пожарных поезда.

"В связи с резкой сменой направления ветра верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15-20 метров на населенный пункт Запасное", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших нет. Население было своевременно эвакуировано.

Ранее в пятницу огонь из леса перешел на поселок Джабык того же района. По предварительной информации, в населенном пункте сгорело более 60 строений, в том числе 40 жилых домов.

По последним данным, общая площадь пожаров в регионе возросла до 5 тыс. га. В тушении принимают участие около 500 человек и 115 единиц техники, четыре пожарных поезда. Также привлечена авиация МЧС

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Теги: поселок Джабык, эвакуация, лесной пожар, МЧС, Алексей Текслер, Запасное



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