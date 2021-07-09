Жители Калиновского заявляют о новой порче природы при строительстве логопарка

В Калиновском микрорайоне рабочие организации "Екатеринбургский транспортный терминал" продолжают строительство логопарка. Между тем, активисты, борющиеся за чистоту района и экологию озера Шарташ, находящегося в непосредственной близости от стройки, сообщают о новых нарушениях. Как рассказали жители в беседе с Накануне.RU, вопреки закону о недрах вывозится торф.

Более того, по словам наших собеседников, его складируют в запретной зоне. Также информация противников стройки гласит, что застройщик, предположительно, расширил границы допустимого участка, снял весь грунт и построил здание на этом месте без разрешительных документов. Новые действия рабочих неравнодушные горожане записали на видео.

"Потом мы снимали со стороны Калиновского родника, где питьевая вода и ключ, и люди набирают воду. На табличке написано, что нельзя брать воду рядом с промзоной (табличка муниципальным органом вывешена). При этом промзона строится рядом с ключом. Когда поднялись на ж/ д пути, нашли этот ключ на промзоне", - заявила активистка Елена.

В настоящий момент жители обратились в областную прокуратуру. Также готовятся обращения в ГИБДД и в природоохранную прокуратуру.

Недовольство жителей из-за строительства логопарка за озером Шарташ началось еще в начале апреля. После того, как продолжились вырубки леса на территории, относящейся к Шарташскому лесопарку, группа возмущенных жителей вышла, чтобы помешать гибели деревьев в природоохранной зоне. Несмотря на протесты стройка продолжилась. Жители регулярно выходят на протестные пикеты.