09 Июля 2021
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встреча по логопарку (2021) | Фото: Накануне.RU

Жители Калиновского заявляют о новой порче природы при строительстве логопарка

В Калиновском микрорайоне рабочие организации "Екатеринбургский транспортный терминал" продолжают строительство логопарка. Между тем, активисты, борющиеся за чистоту района и экологию озера Шарташ, находящегося в непосредственной близости от стройки, сообщают о новых нарушениях. Как рассказали жители в беседе с Накануне.RU, вопреки закону о недрах вывозится торф.

Более того, по словам наших собеседников, его складируют в запретной зоне. Также информация противников стройки гласит, что застройщик, предположительно, расширил границы допустимого участка, снял весь грунт и построил здание на этом месте без разрешительных документов. Новые действия рабочих неравнодушные горожане записали на видео.

стройка логопарка в Екатеринбурге(2021)|Фото: источник Накануне.RU

"Потом мы снимали со стороны Калиновского родника, где питьевая вода и ключ, и люди набирают воду. На табличке написано, что нельзя брать воду рядом с промзоной (табличка муниципальным органом вывешена). При этом промзона строится рядом с ключом. Когда поднялись на ж/ д пути, нашли этот ключ на промзоне", - заявила активистка Елена.

стройка логопарка в Екатеринбурге(2021)|Фото: источник Накануне.RU

В настоящий момент жители обратились в областную прокуратуру. Также готовятся обращения в ГИБДД и в природоохранную прокуратуру.

стройка логопарка в Екатеринбурге(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Недовольство жителей из-за строительства логопарка за озером Шарташ началось еще в начале апреля. После того, как продолжились вырубки леса на территории, относящейся к Шарташскому лесопарку, группа возмущенных жителей вышла, чтобы помешать гибели деревьев в природоохранной зоне. Несмотря на протесты стройка продолжилась. Жители регулярно выходят на протестные пикеты.

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Теги: Шарташ, протест, логопарк, вырубка, Калиновский микрорайон



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