09 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
лесной пожар в Карталинском районе (2021) | Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

В южноуральском поселке, где эвакуировали жителей из-за лесного пожара, сгорело 40 домов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание оперативного штаба в посёлке Джабык, где из-за лесного пожара сгорело 40 домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор поручил составить списки пострадавших людей, провести инвентаризацию имущества, а также направить медработников и психологов в пункты временного размещения людей для оказания необходимой помощи. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Напомним, из поселка Джабык эвакуировали людей. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые постройки. По предварительной информации, в населенном пункте сгорело более 60 строений, в том числе 40 жилых домов.

К тушению пожаров подключены силы Минобороны РФ. Ожидается прибытие борта Ил-76. Алексей Текслер обратился к командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину с просьбой о том, чтобы региону направили вертолет из части под Южноуральском.

Алексей Текслер, поселок Джабык,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

После осмотра поселка Джабык глава региона отправился в поселок Запасный.

Напомним, в регионе продолжают действовать три очага природных пожаров. Общая площадь возгорания составила 4 тыс. 800 га. Под угрозой остаются четыре населенных пунктов - посёлки Запасное, Новокаолиновый, Париж и Джабык. Тушение пожаров осложняется из-за сильного ветра и сухой погоды.

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Теги: поселок Джабык, эвакуация, лесной пожар, МЧС, Алексей Текслер,



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