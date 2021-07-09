09 Июля 2021
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

"ЕР" выдвинула на довыборы в ЗСО директора Челябинского цинкового завода

"Единая Россия" выдвинула директора Челябинского цинкового завода Павла Избрехта на дополнительные выборы в ЗСО по Курчатовскому одномандатному округу, сообщили накануне в пресс-службе регионального отделения партии.

Завтра будут поданы в облизбирком документы для выдвижения кандидата.

Напомним, на заседании в июне депутаты ЗСО утвердили постановление о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Челябинской области Вячеслава Ершова.

Дополнительные выборы в ЗСО пройдут 19 сентября.

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Теги: Единая Россия, выборы, ЗСО,



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