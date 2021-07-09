"ЕР" выдвинула на довыборы в ЗСО директора Челябинского цинкового завода

"Единая Россия" выдвинула директора Челябинского цинкового завода Павла Избрехта на дополнительные выборы в ЗСО по Курчатовскому одномандатному округу, сообщили накануне в пресс-службе регионального отделения партии.

Завтра будут поданы в облизбирком документы для выдвижения кандидата.

Напомним, на заседании в июне депутаты ЗСО утвердили постановление о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Челябинской области Вячеслава Ершова.

Дополнительные выборы в ЗСО пройдут 19 сентября.