В Тюмени мошенники наживаются на пропавших детях

В Тюмени мошенники наживаются на пропавших детях - Насти М. и Платона Б., сообщили Накануне.RU в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

"Неизвестные граждане звонят родственникам пропавших и представляются добровольцами “ЛизаАлерт”, выясняя подробности поисков, рассылают сообщения о каких-то сборах. Цели этих граждан нам неизвестны. Будьте бдительны. Только инфорг поиска или координатор выезда имеют право общаться с заявителем от нашего имени. Телефон инфорга всегда указан в посте, опубликованном в социальных сетях, а также на форуме отряда", - говорится в сообщении.

В отряде напомнили, что "Лиза Алерт" никогда и ни на что не собирает денег, не имеет расчетных счетов и кошельков.

Поиски Насти М. продолжаются уже больше недели. Девочка 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Допрошены родные и близкие Насти. Волонтеры и спасатели не теряют надежды найти ребенка живым.

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел оперативное совещание с руководством областного СКР и полиции. Было принято решение выплатить вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за предоставление значимой информации, способствующей розыску девочки.

15-летний Платон Б. в ночь на 4 июля ушел на пикник в лес вместе со своими друзьями недалеко от деревни Падерино Тюменского района. Друзья, в компании которых мальчик отдыхал, сообщили, что ранним утром мальчик направился в сторону лесополосы и пропал. Предположительно, его видели вчера днем в поселке Московский.