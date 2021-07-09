09 Июля 2021
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Политика Новосибирская область
Здание Заксобрания Новосибирской области (2021) | Фото: Накануне.RU

Спикер Заксобрания НСО: "Важно понимать, хватит ли нам бюджетных доходов"

В Новосибирской области завершилась 11 сессия регионального парламента. Было рассмотрено более пятидесяти вопросов, в том числе, внесены изменения в более чем 20 законов, парламентарии заслушали и обсудили масштабные отчеты руководителя ГУФСИН, мэра города Новосибирска, Уполномоченного по правам человека.

Одним из важнейших законов председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив назвал обновленный закон "Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области".

"Мы сейчас вносим изменения, так сказать, дотачиваем закон, чтобы он соответствовал всем требованиям. У нас уже множество обращений по созданию лесных парков: не только Заельцовский бор, но и Академгородок, и районы области", - подчеркнул он.

Кроме того, Андрей Шимкив предложил области жить по средствам.

"Мы уделяем огромное внимание бюджету. Нам очень важно понимать, как мы будем дальше жить, хватит ли нам бюджетных доходов на все концессии и соглашения по государственно-частному партнерству. Мы это обсуждаем в рабочем порядке. Надеюсь, найдем золотую середину, чтобы и доходы были, и в расходах хватало средств на больницы, на школы…. Но жить надо по доходам. Чтобы хватало и на развитие, и на все выплаты по расходам предыдущих периодов", - обратил внимание спикер Заксобрания.

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Теги: Новосибирск, Заксобрание, Шимкив



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