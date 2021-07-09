Текслер назначил двух заместителей министров
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил двух заместителей министров. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Заместителем министра — начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Кирилл Мозгалев.
Заместителем главы минсоца стала Галина Казакова. Ранее она была советником ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета.