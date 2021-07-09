Заместителем главы минсоца стала Галина Казакова . Ранее она была советником ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил двух заместителей министров. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU .

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