ФМБА готово к клиническим испытаниям собственной вакцины от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило доклинические исследования своей вакцины от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба агентства, доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата.

ФМБА приступит к проведению клинических исследованиях вакцины в ближайшее время.

В апреле ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса в виде спрея для носа. "МИР-19" (малая интерферирующая РНК) предназначен для профилактики или лечения коронавируса методом ингаляционного или интраназального введения.