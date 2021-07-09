"Ашан" изменит формат работы в России: торговые площади гипермаркетов сократятся

Сеть гипермаркетов "Ашан" сменит формат в России. В магазинах сети уменьшатся торговые площади, часть освободившегося пространства предложат в аренду сторонним компаниям, которые будут открывать там корнеры с одеждой, продуктами и т.д., пишут "Ведомости" со ссылкой на президента "Auchan Retail Россия" Филиппа Брошара.

Еще одна часть площадок уйдет под так называемые дарксторы – в них будут собираться заказы на доставку собственной службы "Ашана", а также "Сбермаркета" и "Яндекс.Еды".

Владельцы сети хотят таким образом повысить эффективность торговых площадей.