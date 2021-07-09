Попова лжет о вакцинации, это эксперимент - Саверский

Глава "Лиги защиты пациентов" и член экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский заявил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова лжет, призывая вакцинировать всех россиян, так как вакцин, прошедших все стадии испытаний в России, впрочем, как и в других странах, нет.

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Он подчеркнул, что есть официальный государственный реестр клинических исследований. Там указано, что срок клинических исследований "Спутника V" - до 31 декабря 2022 года.

"Включайте мозги и думайте: что происходит? Если препарат неисследованный? По этому документу видно, что они взяли сперва 38 человек, потом 40 тысяч человек. И это официальный этап клинических исследований, и они продолжаются. На этом фоне они вдруг начинают прививать десятки миллионов человек. Это не вакцинация, это эксперимент. Нужно правильно называть. Когда Попова говорит о вакцинации - она лжет. Потому что вакцинирующий эффект не доказан", - сказал он Общественной службе новостей.

Теперь Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус, хотя ранее считалось обратное. На каком основании получен этот результат, чиновница не сообщила.

Напомним, в России нет никакой базы побочных эффектов после вакцинации, не ведется никакой статистики и наблюдений за привитыми. Ранее Саверский сообщил, что ему известно о десятках смертей после вакцинации. О многих из них сообщалось в СМИ, но, как обычно, никакой связи с вакцинами не нашли. В то же время не обсуждается даже вопрос ответственности за осложнения после вакцин, которые без каких-либо статистических данных и сравнительного анализа объявлены самыми безопасными. Притом что, как отмечал микробиолог академик РАН Виталий Зверев, вакцина "Спутник V" создана на новой платформе, которая ранее широко не применялась. Людям вводят генетический материал в виде ДНК.