В Тюменской области продлён противопожарный режим

Из-за высокой пожарной опасности (сухая, жаркая, ветреная погода), необходимости стабилизации обстановки с пожарами, особый противопожарный режим в регионе продлён по 30 июля, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В конце июня в Вагайском районе отменён режим ЧС в лесах.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать лесные массивы, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, или в лесах с целью любительской и спортивной охоты. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.