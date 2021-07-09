"Это наша общая вина и ответственность": Дзюба обратился к Черчесову

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба поблагодарил Станислава Черчесова за наставничество. Напомним, накануне стало известно об уходе последнего с поста главного тренера национальной команды.

"Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на ЕВРО, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!" – написал футболист на своей странице в Instagram.

Между тем, сам Черчесов сегодня прокомментировал свой уход из сборной. "Важный момент - меня не увольняли, со стороны тренерского штаба выполнены все задачи, которые прописаны в контракте", - заявил тренер РИА Новости.

Со стороны РФС ситуацию накануне комментировал президент союза Александр Дюков: "Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года".

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. Напомним, на проходящем Евро-2020 российская команда под его руководством заняла последнее место в своей группе и одной из первых вылетела с чемпионата. Работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России на Евро-2020 была признана техническим комитетом РФС неудовлетворительной. Тем не менее, ему выразили доверие.

30 июня в ходе прямой линии президент Владимир Путин призвал сделать кадровые выводы после неудачных выступлений сборных России по футболу и хоккею на недавних крупных турнирах.